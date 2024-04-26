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Остін анонсував ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою $1 мільярд

Додатковий пакет допомоги міститиме боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку

Остін анонсував ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою $1 мільярд
Ллойд Остін, скріншот відео
Фото: Міністерство оборони США у Twitter

Глава міноборони США Ллойд Остін анонсував ще один пакет оборонної допомоги Україні на 1 мільярд доларів у який ввійшли ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Про це Остін заявив на початку 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", пише Укрінформ.

"Сьогодні я радий повідомити, що Сполучені Штати виділять за повноваженнями президента (PDA) ще один пакет допомоги на $1 мільярд, який включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку", — заявив глава Пентагону.

Остін також відзначив зусилля інших країн щодо допомоги Україні з пошуком боєприпасів.

"Лише подивіться на надзвичайну ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі тисяч артилерійських снарядів із третіх країн. Велика Британія оголосила про виділення свого найбільшого пакета озброєнь вартістю приблизно $620 мільйонів. Або зверніть увагу на сміливу заяву Німеччини про те, що вона надасть Україні ще одну систему Patriot", — зазначив він.

  • На початку зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Ллойд Остін назвав пріоритетом засідання посилення української протиповітряної оборони.
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