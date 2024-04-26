​Остін озвучив пріоритет засідання у форматі "Рамштайн"

26 квітня розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", передає "Європейська правда".

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пріоритетом засідання стане посилення української протиповітряної оборони, оскільки останнім часом Росія активізувала повітряні удари по території нашої держави.

"Сьогодні ми приділимо особливу увагу посиленню української ППО. Україна критично потребує більше систем ППО, і терміново потребує більше ракет-перехоплювачів. Це буде великим пріоритетом для нас сьогодні", сказав Остін.

Серед інших важливих питань - артилерія і бронетехніка для Києва.

"Два роки тому я сказав, що ми знаємо, яке тяжке випробування ви проходите, і що ми усі вас підтримуємо. Ми все ще підтримуємо, і ми не відступимося", – наголосив Остін.