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Іспанська прокуратура просить суд закрити справу проти дружини прем’єра Санчеса

У скарзі проти Бегоньї Гомес немає доказів.

Іспанська прокуратура просить суд закрити справу проти дружини прем’єра Санчеса
Бегонья Гомес і Педро Санчес
Фото: EPA/UPG

Прокуратура в Мадриді закликала суддів припинити попереднє розслідування щодо дружини прем'єр-міністра Педро Санчеса через кілька годин після того, як він заявив, що призупиняє виконання своїх обов'язків, пише BBC.

У апеляції до Мадридського суду прокурори заявили, що в скарзі проти Бегоньї Гомес немає доказів.

Суд розпочав розгляд справи за позовами правої антикорупційної групи Manos Limpias (“Чисті руки”), але пізніше група визнала, що звинувачення можуть бути неправдивими. Суд не надав подробиць звинувачень проти Гомес, крім того, що розслідування звинувачень у зловживанні впливом і корупції розпочалося 16 квітня.

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Відомо, що Manos Limpias у минулому представила низку неуспішних позовів проти політиків.

Якщо рішення прокуратури буде остаточним, то для закриття справи проти дружини прем’єра знадобиться деякий час, адже “правосуддя у країні рухається повільно”, зазначає видання.

  • Прем'єр-міністр Іспанії оголосив у середу ввечері, що призупиняє свою роботу, оскільки йому потрібно “зупинитися і подумати”. Він поскаржився на “безпрецедентний наклеп і переслідування з боку правих і ультраправих”. Тоді він заявив, що його дружина співпрацюватиме з судовою системою і що він прийме рішення щодо свого політичного майбутнього в понеділок, 29 квітня.
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