Прем'єр Іспанії призупинив виконання обов'язків і думає про відставку

Суд розпочав розглядати справу проти дружини Педро Санчеза за звинуваченням у корупційних діях.

Очільник іспанського уряду Педро Санчез виступив із несподіваною заявою щодо тимчасового призупинення виконання ним повноважень прем'єр-міністра.

Як пише Reuters, у соцмережах політик поширив звернення, в якому стверджує, що має "зробити паузу та подумати". Санчез не впевнений, "чи варто продовжувати керувати урядом, чи відмовитися від цієї честі".

У понеділок, 29 квітня, прем'єр має з'явитися перед пресою, щоб оголосити про своє рішення.

Відхід від обов'язків стався в той день, коли іспанський суд розпочав розгляд справи проти дружини Педро Санчеза. Її звинувачують у корупційних діях, які сприяли просуванню власного бізнесу.

Санчез висловив впевненість, що його дружина співпрацюватиме зі слідством і доведе, що не вчиняла жодного злочину.