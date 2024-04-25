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Прем'єр Іспанії призупинив виконання обов'язків і думає про відставку

Суд розпочав розглядати справу проти дружини Педро Санчеза за звинуваченням у корупційних діях.

Прем'єр Іспанії призупинив виконання обов'язків і думає про відставку
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез
Фото: EPA

Очільник іспанського уряду Педро Санчез виступив із несподіваною заявою щодо тимчасового призупинення виконання ним повноважень прем'єр-міністра. 

Як пише Reuters, у соцмережах політик поширив звернення, в якому стверджує, що має "зробити паузу та подумати". Санчез не впевнений, "чи варто продовжувати керувати урядом, чи відмовитися від цієї честі".

У понеділок, 29 квітня, прем'єр має з'явитися перед пресою, щоб оголосити про своє рішення.

Відхід від обов'язків стався в той день, коли іспанський суд розпочав розгляд справи проти дружини Педро Санчеза. Її звинувачують у корупційних діях, які сприяли просуванню власного бізнесу. 

Санчез висловив впевненість, що його дружина співпрацюватиме зі слідством і доведе, що не вчиняла жодного злочину.

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