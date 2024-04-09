Іспанія скасує "золоті візи" для іноземців, які інвестували у житло

Програмою, яка дозволяє офіційно жити і працювати в країні, найбільше користувалися китайці та росіяни.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез заявив про намір країни відмовитися від видачі так званих "золотих віз" для інвесторів у нерухомість.

Як пише Reuters, програма передбачала можливість отримати дозвіл легально проживати та працювати в Іспанії тим громадянам країн поза межами ЄС, хто придбає житло на суму принаймні 500 тисяч євро без іпотеки.

Найчастіше цією схемою користувалися китайці та росіяни. У 2023 році організація Transparency Internation запитувала в іспанського уряду, чому він не відстежує походження грошей, інвестованих задля "золотих віз".

Прем'єр Санчез вважає, що скасування закону зробить придбання нерухомості "правом, а не спекулятивним бізнесом". Проте експерти відзначають низький вплив цього рішення на ринок, адже йдеться лише про 0,1% від загального житлового фонду, проданого за час дії програми.