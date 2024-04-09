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Байден анонсував списання студентських боргів, яке стосуватиметься 30 млн осіб

Програма працюватиме для тих, хто має надмірно високі накопичені відсотки за кредитом, а також боржників зі "стажем" у 20 років.

Байден анонсував списання студентських боргів, яке стосуватиметься 30 млн осіб
Джо Байден
Фото: CNN

Президент США Джо Байден під час виступу у штаті Вісконсін заявив про намір своєї адміністрації провести чергову кампанію зі списання студентських боргів.

Як передає The Guardian, господар Білого дому планує вжити заходів щодо звільнення від боргових зобов'язань тих, хто виплачує кредит за навчання у коледжі вже 20 років та більше - таких у США приблизно 5 мільйонів осіб. 

Часткове списання заборгованості чекає на тих, хто заробляє менше 120 тисяч доларів на рік і має при цьому кредит з надмірними відсотками, які призвели до значного зростання суми. За оцінками Білого дому, під такий сценарій підпадає близько 25 мільйонів американців.

Також на послаблення боргового тиску можуть подавати заявки ті, хто відчуває "значну фінансову скруту". 

Очікується, що кампанія зі списання боргів розпочнеться не раніше початку осені і стане останньою подібною акцією адміністрації Байдена перед листопадовими президентськими виборами.

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