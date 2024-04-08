Глава Мінфіну США попередила китайські банки про наслідки співпраці з Росією

Міністр фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Китаю застерегла китайські банки, які сприяють підтримці Росії, щодо можливих санкцій у відповідь, пише The Hill.
"Ми продовжуємо бути стурбовані роллю, яку будь-які фірми, в тому числі в [КНР], відіграють у військових закупівлях Росії. Я підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку російській війні, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять. І я підкреслила, що будь-які банки, які сприяють значним транзакціям, що спрямовують військові товари або товари подвійного призначення на російську оборонну промислову базу, наражають себе на ризик санкцій США", – сказала Єллен.
Останнє попередження Єллен китайським банкам надійшло тоді, коли додаткова допомога США Україні призупинилася в Конгресі через опозицію республіканців.
Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого року заявив, що Пекін надав Москві нелетальну допомогу і розглядає можливість надання летальної допомоги.
Єллен та інші посадовці адміністрації винесли суворі попередження китайському уряду, а Держдеп наклав санкції на кілька китайських компаній, які, за його словами, порушували заходи експортного контролю, запроваджені проти Росії.
- У США попереджають, що Китай посилив свою підтримку Росії, на тлі війни проти України, надаючи супутникові знімки Кремлю для ударів по українських цілях.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг союзників про ймовірні масштаби співпраці між Китаєм та Росією. У Мінфіні США попередили офіційний Пекін щодо серйозних наслідків для компаній, які допомагають РФ товарами та технологіями для ВПК.
- Китай посилив вплив на російського президента і його оточення, він зміг надати не лише економічні гарантії керманичу Кремля, а й політичні. Залежність Росії від КНР стала майже тотальною. Так, китайська влада вважає РФ гарним інструментом для розхитування Заходу. Детальніше про спіпрацю Китаю і РФ читайте у матеріалі LB "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України".