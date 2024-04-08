Глава Мінфіну США попередила китайські банки про наслідки співпраці з Росією

Китайські банки, які продовжують допомагати Росії на тлі війни з Україною, можуть зіткнутися із санкціями.

Міністр фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Китаю застерегла китайські банки, які сприяють підтримці Росії, щодо можливих санкцій у відповідь, пише The Hill.

"Ми продовжуємо бути стурбовані роллю, яку будь-які фірми, в тому числі в [КНР], відіграють у військових закупівлях Росії. Я підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку російській війні, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять. І я підкреслила, що будь-які банки, які сприяють значним транзакціям, що спрямовують військові товари або товари подвійного призначення на російську оборонну промислову базу, наражають себе на ризик санкцій США", – сказала Єллен.

Останнє попередження Єллен китайським банкам надійшло тоді, коли додаткова допомога США Україні призупинилася в Конгресі через опозицію республіканців.

Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого року заявив, що Пекін надав Москві нелетальну допомогу і розглядає можливість надання летальної допомоги.

Єллен та інші посадовці адміністрації винесли суворі попередження китайському уряду, а Держдеп наклав санкції на кілька китайських компаній, які, за його словами, порушували заходи експортного контролю, запроваджені проти Росії.