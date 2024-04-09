Франція, Єгипет та Йорданія закликали Ізраїль не починати наступ на Рафах

Втім ізраїльський прем'єр від плану наступу не відмовився.

Лідери Єгипту, Франції та Йорданії закликали Ізраїль не починати наступ на місто Рафах у Смузі Гази. Вони сказали, що це матиме небезпечні наслідки та загрожує регіональній ескалації, пише BBC.

Однак ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сказав, що дата запланованого наступу на місто Рафах вже визначена. За його словами, він операція почнеться в межах декількох тижнів.

У Рафасі знайшли притулок близько 1,5 млн палестинців, переміщених з інших міст Гази унаслідок бойових дій.

Нетаньягу називає запланований наступ необхідним для "ліквідації там терористичних батальйонів".

Його коментарі пролунали на тлі перемовин у Єгипті між ХАМАСом та Ізраїлем щодо обміну заручниками та угоди про припинення вогню.