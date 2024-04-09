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Франція, Єгипет та Йорданія закликали Ізраїль не починати наступ на Рафах

Втім ізраїльський прем'єр від плану наступу не відмовився.

Франція, Єгипет та Йорданія закликали Ізраїль не починати наступ на Рафах
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Лідери Єгипту, Франції та Йорданії закликали Ізраїль не починати наступ на місто Рафах у Смузі Гази. Вони сказали, що це матиме небезпечні наслідки та загрожує регіональній ескалації, пише BBC.

Однак ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сказав, що дата запланованого наступу на місто Рафах вже визначена. За його словами, він операція почнеться в межах декількох тижнів.

У Рафасі знайшли притулок близько 1,5 млн палестинців, переміщених з інших міст Гази унаслідок бойових дій.

Нетаньягу називає запланований наступ необхідним для "ліквідації там терористичних батальйонів".

Його коментарі пролунали на тлі перемовин у Єгипті між ХАМАСом та Ізраїлем щодо обміну заручниками та угоди про припинення вогню.

  • Ізраїль на початку війни з ХАМАС мав потужну підтримку міжнародної спільноти, однак за місяці протистояння вона почала слабнути. Ізраїлю закидають невибіркові удари, в яких гинули і зазнавали поранень цивільні палестинці, а також використання голоду в Смузі Гази як зброї.
  • Ще більше критики на адресу Ізраїлю стало лунали після убивства ЦАХАЛом сімох волонтерів World Central Kitchen.
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