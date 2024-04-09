Франція, Єгипет та Йорданія закликали Ізраїль не починати наступ на Рафах

Лідери Єгипту, Франції та Йорданії закликали Ізраїль не починати наступ на місто Рафах у Смузі Гази. Вони сказали, що це матиме небезпечні наслідки та загрожує регіональній ескалації, пише BBC.
Однак ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сказав, що дата запланованого наступу на місто Рафах вже визначена. За його словами, він операція почнеться в межах декількох тижнів.
У Рафасі знайшли притулок близько 1,5 млн палестинців, переміщених з інших міст Гази унаслідок бойових дій.
Нетаньягу називає запланований наступ необхідним для "ліквідації там терористичних батальйонів".
Його коментарі пролунали на тлі перемовин у Єгипті між ХАМАСом та Ізраїлем щодо обміну заручниками та угоди про припинення вогню.
- Ізраїль на початку війни з ХАМАС мав потужну підтримку міжнародної спільноти, однак за місяці протистояння вона почала слабнути. Ізраїлю закидають невибіркові удари, в яких гинули і зазнавали поранень цивільні палестинці, а також використання голоду в Смузі Гази як зброї.
- Ще більше критики на адресу Ізраїлю стало лунали після убивства ЦАХАЛом сімох волонтерів World Central Kitchen.