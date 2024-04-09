Румунія не пустила в країну понад сотню провокаторів з Молдови

Міністерство внутрішніх справ Румунії заборонило в'їзд до країни 116 громадянам сусідньої Молдови, які є прихильниками партії проросійського олігарха Ілана Шора.
Як стверджує молдовське видання Point, молоді люди повинні були організувати демонстрації та акції протесту під час візиту до Румунії президентки Молдови Маї Санду.
Відмову у праві на перетин кордону в МВС Румунії пояснили загрозою для національної безпеки. У відмостві також вважають, що ці громадяни можуть становити небезпеку й для інших держав Євросоюзу.
- У жовтні президентка Санду хоче провести у Молдові референдум щодо євроінтеграції.
- Глава держави зустрілася зі спецпредставницею США щодо відбудови України.