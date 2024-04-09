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Румунія не пустила в країну понад сотню провокаторів з Молдови

Прихильники проросійського олігарха мали провести демонстрації під час візиту президентки Молдови.

Румунія не пустила в країну понад сотню провокаторів з Молдови
Фото: Romania Insider

Міністерство внутрішніх справ Румунії заборонило в'їзд до країни 116 громадянам сусідньої Молдови, які є прихильниками партії проросійського олігарха Ілана Шора.

Як стверджує молдовське видання Point, молоді люди повинні були організувати демонстрації та акції протесту під час візиту до Румунії президентки Молдови Маї Санду

Відмову у праві на перетин кордону в МВС Румунії пояснили загрозою для національної безпеки. У відмостві також вважають, що ці громадяни можуть становити небезпеку й для інших держав Євросоюзу.

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