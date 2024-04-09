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Франція та Британія відзначили 120-ліття Антанти обміном почесними вартами

Вперше в історії війська іншої країни взяли участь у церемонії зміни варти біля Єлисейського та Букінгемського палаців.

Франція та Британія відзначили 120-ліття Антанти обміном почесними вартами
Фото: The Telegraph

8 квітня Франція та Велика Британія відзначили 120-ті роковини підписання договору, який став основою утворення Антанти - військово-політичного союзу між країнами. На честь цієї події вперше в історії відбувся "обмін" почесними вартами між державами.

Як пише The Telegraph, гренадери британського королівського дому у присутності президента Франції Емманюеля Макрона та посла Сполученого Королівства Менни Роулінгз змінили гвардійців біля Єлисейського палацу. Натомість у Лондоні в цей час вже французький почесний полк змінив біля Букінгемського палацу своїх британських колег. За обома церемоніями спостерігали чимало зацікавлених місцевих та туристів.

Емманюель Макрон у соцмережах назвав Антанту "старим фундаментом, актуальним в наш час, який дозволяє разом тримати двосторонні відносини". Прем'єр міністр Британії Ріші Сунак відповів йому, що "відносини зараз так само важливі, як і в 1904 році" і завершив свій допис словами "нехай живе франко-британська дружба!"

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