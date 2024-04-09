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У Канаді, США та Мексиці спостерігали повне сонячне затемнення

Наступний раз в Америці таке явище можна буде побачити аж через 20 років.

У Канаді, США та Мексиці спостерігали повне сонячне затемнення
Натовп спостерігає за затемненням у Вашингтоні
Фото: CNN

Тисячі людей зібралися на площах та у мальовничих місцинах у Канаді, США та Мексиці для того, щоб поспостерігати за повним сонячним затемненням.

Як пише CNN, Місяць закрив сонячний диск приблизно на 4 хвилини. Першими рідкісне явище могли побачити мешканці міста Мазатлан на тихоокеанському узбережжі Мексики. Пізніше затемнення також було добре видно у Сполучених Штатах, особливо в Техасі, Арканзасі, Огайо та Вермонті.

Натовпи людей зустрічали момент повного закриття Сонця радісними вигуками. У деяких містах просто в цей час закохані пари робили пропозиції та одружувалися.

Згідно із заявою NASA, наступне повне затемнення відбудеться у серпні 2026 року, спостерігати за ним зможуть у Гренландії, Ісландії, Іспанії та частині Португалії. А от Америці доведеться чекати аж два десятиліття, до серпня 2044 року.

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