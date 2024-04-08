Дмитро Кулеба обговорив з британським колегою постачання додаткових систем Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з британським колегою Девідом Кемероном щодо постачання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони Patriot.
Розмова є продовженням дискусії в межах саміту керівників МЗС країн НАТО, що відбувся минулого тижня. Про це український міністр повідомив у X.
"Продовжуючи нашу дискусію в штаб-квартирі НАТО минулого тижня, ми скоординували наступні кроки пошуку і доставки додаткових систем протиповітряної оборони, насамперед Patriot, до України", – сказав Кулеба.
- Днями він говорив щодо ППО із американським державним секретарем Ентоні Блінкеном.
- Протиповітряна оборона стала головною темою під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі. Кулеба наголосив, що країна потребує Patriot, оскільки вони здатні збивати балістичні цілі. А лише за один березень Росія випустила по українцях понад 90 балістичних ракет.
- За словами українського президента, Україні потрібно 25 систем Patriot або їхніх аналогів по шість-вісім батарей у кожній, аби захистити повітряний простір країни. Скільки є наразі він не повідомив, але наголосив, що в світі необхідна кількість існує, та країни не поспішають ділитися.
- Також Володимир Зеленський говорив, що зараз доводиться обирати, які саме об'єкти захищати протиповітряною обороною, і поки установки ППО пересуваються, ми втрачаємо в обороні.