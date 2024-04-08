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Дмитро Кулеба обговорив з британським колегою постачання додаткових систем Patriot

Міністр закордонних справ продовжує обговорювати з союзниками посилення ППО. 

Дмитро Кулеба обговорив з британським колегою постачання додаткових систем Patriot
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з британським колегою Девідом Кемероном щодо постачання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони Patriot.

Розмова є продовженням дискусії в межах саміту керівників МЗС країн НАТО, що відбувся минулого тижня. Про це український міністр повідомив у X.

"Продовжуючи нашу дискусію в штаб-квартирі НАТО минулого тижня, ми скоординували наступні кроки пошуку і доставки додаткових систем протиповітряної оборони, насамперед Patriot, до України", – сказав Кулеба.

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