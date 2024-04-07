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Хусити атакували судна у Червоному та Аравійському морях і в Індійському океані

Військові США кажуть, що вдалося збити дрон і ракету.

Хусити атакували судна у Червоному та Аравійському морях і в Індійському океані
Хусити
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити заявили, що вони атакували ракетами і безпілотниками британські, американські та ізраїльські кораблі у Червоному та Аравійському морях і в Індійському океані, передає Reuters.

Йшлося, зокрема, про атаку на британський корабель і декілька американських фрегатів у Червоному морі, а в Аравійському морі та Індійському океані хусити атакували два ізраїльські судна, що прямували до ізраїльських портів.

Бойовики проводили свої операції упродовж останніх трьох діб.

Раніше британська охоронна фірма Ambrey повідомила, що отримала інформацію напад на своє судно в Аденській затоці. 

Крім того, 7 квітня інша ракета впала поряд із судном в Аденській затоці, але корабель не постраждав і екіпаж теж.

Опісля Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х повідомило, що їм вдалося знищити один мобільний ракетний комплекс класу "земля-повітря" на території Ємену, яку контролюють хусити. Американці також збили один безпілотний літальний апарат над Червоним морем.

Крім того, вдалося виявити і уразити одну протикорабельну ракету, яка наближалася до судна.

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