У Шотландії неонацисти заспамили поліцію скаргами через новий закон про злочини на ґрунті ненависті

Закон про злочини на ґрунті ненависті в Шотландії набув чинності 1 квітня 2024 року

Неонацисти та ультраправі агітатори використовують новий шотландський закон про злочини на ґрунті ненависті, щоб масово подавати скарги, намагаючись “перевантажити” поліцейські системи.

Про це пише The Guardian з посиланням на Observer.

Лідер ультраправої групи – однієї з кількох маргінальних організацій, які перевіряє британський уряд відповідно до нового визначення екстремізму − рекламував у Телеграмі приватний канал, який містить “заклик до дії”.

Пости на каналі закликають учасників реєструвати випадки передбачуваної ненависті проти білих. Там йдеться і про заяву на вебсайті поліції про те, що “молоді люди віком 18-30 років найчастіше вчиняють злочини на ґрунті ненависті”.

“Це публічний напад на групу глибоко образив нас, і тому ми повідомимо про це як про расовий злочин на ґрунті ненависті”, − написав адміністратор каналу.

Членів групи закликають інформувати про повідомлення у соцмережах представників громадськості, зокрема колишнього депутата місцевої ради, який заявив, що від злочинів на ґрунті ненависті найбільше постраждали “люди кольору, люди з інвалідністю та ЛГБТ+”. Адміністратор групи назвав повідомлення “образливим”, яке “виділяє білих людей як зло”.

Закон, який набув чинності 1 квітня, свідчить, що особа вчиняє кримінальний злочин, якщо вона повідомляє інформацію або вчиняє дії які б “розcудлива людина вважала б загрозливими або образливими”, з наміром розпалити ненависть на основі характеристик, які вказані у законі. До них належать: вік, інвалідність, релігія, сексуальна орієнтація, трансгендерна ідентичність і відмінності статевих ознак. Нове законодавство також включає у цей список расу, колір шкіри і національність.

Уряд Шотландії заявляє, що закон надає жертвам більше захисту, одночасно захищаючи свободу слова. Однак суперечку викликало виключення статі зі списку захищених ознак. Міністри водночас зазначають, що в розробці перебуває окремий законопроєкт про боротьбу з мізогінією – ненавистю та упередженістю щодо жінок.

Противники також заявляють, що закон придушуватиме свободу слова. Його публічно розкритикували британська авторка Джоан Роулінг та американський мільярдер Ілон Маск. Міністерка у справах жертв та громадської безпеки Сіобгіан Браун заявила, що особа може стати об’єктом розслідування за те, що вона не неправильно вказала гендер людини у онлайн-дописах. Роулінг у відповідь “закликала” поліцію аарештувати її через твіти, у яких вона описувала трансгендерних жінок як чоловіків.

Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф захистив законодавство, заявивши, що зловмисники навмисно розповсюджують дезінформацію. Він зазначив, що закон не перешкоджатиме людям висловлювати контроверсійні чи спірні погляди. Юсаф також застеріг людей від “докучливих” скарг.