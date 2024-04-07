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"Вважаю хорошим рішенням тримати кордон із Росією закритим", – президент Фінляндії

Глава держави зазначив, що Путін використовує мігрантів як знаряддя у війні.

"Вважаю хорошим рішенням тримати кордон із Росією закритим", – президент Фінляндії
Александер Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александер Стубб в ефірі національного телерадіомовника Yle повідомив, що рішення закрити кордони, прийняте урядом восени, запобігло ескалації ситуації зі штучною міграцією, яку створює Росія.

“Перше – це те, що Росія, Путін, використовує людей як інструмент, знаряддя у війні, що безжально, цинічно та докорінно неправильно. Вже задіяно багато людей з Іраку, Ємену, Ефіопії та Сирії – приблизно 1300-1500 чоловік. Друга сторона питання – страх Росії, що мобілізація призведе до того, що російські чоловіки почнуть тікати з країни через Фінляндію”, – сказав президент.

Глава держави вважає правильним рішення тримати кордон закритим. Він висловив сподівання, що уряду вдасться затвердити в парламенті новий закон про прикордонну процедуру.

“Це дуже важливий інструмент, у тому числі й для відкриття кордону”, – сказав Стубб.

На питання про те, що закон може суперечити міжнародним конвенціям та правам людини, президент нагадав, що йдеться не про звичайних біженців, а умови для застосування закону дуже жорсткі.

“Мета закону полягає в тому, щоб його не довелося застосовувати. Ситуація [на кордоні] залишається доволі спокійною, тобто ми на правильному шляху”, – зазначив Стубб.

“З погляду міжнародного права, я багато думав про те, чи стане це [ухвалення закону про прикордонну процедуру] поворотним моментом. Тут не про звичайних біженців і мігрантів, йдеться про використання людей як інструмент впливу. І тут міжнародному законодавству треба йти в ногу з часом”, – відповів президент.

Нагадаємо, на цьому тижні Фінляндія закрила кордон з Росією на невизначений термін. Гельсінкі розглядають цю ситуацію, як довгострокову, заявили в уряді.

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