Фінляндія закрила кордон з Росією на невизначений термін

Уряд Фінляндії продовжить закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін, пише Reuters.
Гельсінкі також розширили список портів, поїздки до яких буде заборонено.
Наприкінці минулого року Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією на тлі все більшої кількості мігрантів, зокрема з Сирії та Сомалі. Гельсінкі звинуватили Москву у використанні міграції як зброї проти скандинавської нації.
“Фінська влада розглядає це як довгострокову ситуацію. Цієї весни ми не побачили нічого, щоб показало, що ситуація суттєво змінилася”, − заявила міністерка внутрішніх справ країни Марі Рантанен.
- У лютому уряд Фінляндії заявив, що закриття кордону триватиме до 14 квітня.
- Наприкінці березня міністри внесли до парламенту пропозицію щодо зміни фінансування будівництва паркану на кордоні з Росією. Пропонується виділити 74 млн євро не у 2025 році, а вже у 2024-му.