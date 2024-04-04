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Фінляндія закрила кордон з Росією на невизначений термін

Гельсінкі розглядають цю ситуацію, як довгострокову, заявили в уряді.

Фінляндія закрила кордон з Росією на невизначений термін
Фото: Heikki Haapalainen / Yle

Уряд Фінляндії продовжить закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін, пише Reuters.

Гельсінкі також розширили список портів, поїздки до яких буде заборонено.

Наприкінці минулого року Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією на тлі все більшої кількості мігрантів, зокрема з Сирії та Сомалі. Гельсінкі звинуватили Москву у використанні міграції як зброї проти скандинавської нації.

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“Фінська влада розглядає це як довгострокову ситуацію. Цієї весни ми не побачили нічого, щоб показало, що ситуація суттєво змінилася”, − заявила міністерка внутрішніх справ країни Марі Рантанен.

  • У лютому уряд Фінляндії заявив, що закриття кордону триватиме до 14 квітня.
  • Наприкінці березня міністри внесли до парламенту пропозицію щодо зміни фінансування будівництва паркану на кордоні з Росією. Пропонується виділити 74 млн євро не у 2025 році, а вже у 2024-му.
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