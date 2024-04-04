Фінляндія закрила кордон з Росією на невизначений термін

Гельсінкі розглядають цю ситуацію, як довгострокову, заявили в уряді.

Уряд Фінляндії продовжить закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін, пише Reuters.

Гельсінкі також розширили список портів, поїздки до яких буде заборонено.

Наприкінці минулого року Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією на тлі все більшої кількості мігрантів, зокрема з Сирії та Сомалі. Гельсінкі звинуватили Москву у використанні міграції як зброї проти скандинавської нації.

“Фінська влада розглядає це як довгострокову ситуацію. Цієї весни ми не побачили нічого, щоб показало, що ситуація суттєво змінилася”, − заявила міністерка внутрішніх справ країни Марі Рантанен.