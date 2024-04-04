Данія звільнила начальника оборони через несправності фрегата під час битви з хуситами

Флеммінг Лентфер не повідомив міністра оборони про інцидент, під час якого відмовили системи захисту та про проблеми з боєприпасами.

Уряд Данії звільнив начальника оборони країни Флеммінга Лентфера після того, як він не повідомив про несправності в системах протиповітряної оборони та озброєння данського фрегата, які виявили під час атаки хуситів у Червоному морі у березні.

Про це пише Politico з посиланням на данський військовий новинний вебсайт OLFI.

Видання зазначає, що Лентфер не розповів міністру оборони Трольсу Лунду Поульсену про інцидент із фрегатом Ivar Huitfeldt, який був розгорнутий у Червоному морі в рамках операції під проводом США із захисту комерційних суден від бойовиків.

9 березня система протиповітряної оборони фрегата відмовила під час бою з хуситами, повідомляє OLFI з посиланням на документ, написаний командиром корабля. У документі також згадується проблема з системою боєприпасів військового корабля, яка спричинила детонацію половини снарядів до того, як вони вразили ціль. “Ми чітко розуміємо, що ця проблема була відома роками і її не вирішували”, − зазначив військовий.

Зрештою корабель відбив атаку, збивши чотири безпілотники над Червоним морем.

Поульсен заявив, що не знав про несправності фрегата до повідомлення у ЗМІ, додавши, що Лентфер негайно залишить свою посаду, а його тимчасово замінить Майкл Віггерс Хільдгаард.

З жовтня бойовики-хусити неодноразово атакували десятки кораблів у Червоному морі та Аденській затоці за допомогою безпілотників і ракет. Вони стверджуюють, що цілями є судна, пов’язані з Ізраїлем, на знак солідарності з палестинцями у Смузі Газі, куди Ізраїль вторгся у відповідь на різанину 7 жовтня. Але переважна більшість кораблів, які вони атакували, були ні ізраїльськими, ні призначеними для цієї країни.

“З огляду на виклики, з якими ми стикаємося, потрібен новий начальник оборони”, − сказав Поульсен.