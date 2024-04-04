Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
Харків атакували "шахеди", є загиблі та поранені (оновлено)
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
ГоловнаСвіт

Данія звільнила начальника оборони через несправності фрегата під час битви з хуситами

Флеммінг Лентфер не повідомив міністра оборони про інцидент, під час якого відмовили системи захисту та про проблеми з боєприпасами.

Данія звільнила начальника оборони через несправності фрегата під час битви з хуситами
Флеммінг Лентфер
Фото: Bt.dk

Уряд Данії звільнив начальника оборони країни Флеммінга Лентфера після того, як він не повідомив про несправності в системах протиповітряної оборони та озброєння данського фрегата, які виявили під час атаки хуситів у Червоному морі у березні.

Про це пише Politico з посиланням на данський військовий новинний вебсайт OLFI.

Видання зазначає, що Лентфер не розповів міністру оборони Трольсу Лунду Поульсену про інцидент із фрегатом Ivar Huitfeldt, який був розгорнутий у Червоному морі в рамках операції під проводом США із захисту комерційних суден від бойовиків.

Підписуйтесь на наш Google News

9 березня система протиповітряної оборони фрегата відмовила під час бою з хуситами, повідомляє OLFI з посиланням на документ, написаний командиром корабля. У документі також згадується проблема з системою боєприпасів військового корабля, яка спричинила детонацію половини снарядів до того, як вони вразили ціль. “Ми чітко розуміємо, що ця проблема була відома роками і її не вирішували”, − зазначив військовий.

Зрештою корабель відбив атаку, збивши чотири безпілотники над Червоним морем.

Поульсен заявив, що не знав про несправності фрегата до повідомлення у ЗМІ, додавши, що Лентфер негайно залишить свою посаду, а його тимчасово замінить Майкл Віггерс Хільдгаард.

З жовтня бойовики-хусити неодноразово атакували десятки кораблів у Червоному морі та Аденській затоці за допомогою безпілотників і ракет. Вони стверджуюють, що цілями є судна, пов’язані з Ізраїлем, на знак солідарності з палестинцями у Смузі Газі, куди Ізраїль вторгся у відповідь на різанину 7 жовтня. Але переважна більшість кораблів, які вони атакували, були ні ізраїльськими, ні призначеними для цієї країни.

“З огляду на виклики, з якими ми стикаємося, потрібен новий начальник оборони”, − сказав Поульсен.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies