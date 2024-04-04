​Латвія передасть Україні ще 12 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

Латвія безкоштовно передасть Україні чергові 12 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Крім того, понад 5 млн євро зарезервовано в латвійському бюджеті для програми допомоги Чернігівщині.

Про це повідомляє LSM із посиланням на рішення уряду Латвії.

Автомобілі призначаються для військової адміністрації міста Генічеськ Херсонської області, армійських частин Міноборони, Харківського центру допомоги Valkiva, ради селища Китайгород, комунального некомерційного підприємства "Львівське територіальне медичне товариство", а також – медичного Інституту Національної академії медичних наук України.

Як відомо, в Латвії діє кримінальна відповідальність за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння, коли в крові водія більше 1,5 проміле алкоголю. У таких випадках автомобіль конфіскується, або ж, якщо водій керує не своїм авто, він має сплатити суму, еквівалентну його вартості.

Крім того, Сейм ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України для підтримки суспільства.

З моменту ухвалення цих поправок, Латвії вже неодноразово передавала конфісковані авто Україні.

Крім того, Латвія зобов'язалась допомогти відновити Чернігівську область. Зокрема, понад 5 млн євро зарезервовано в латвійському бюджеті для програми допомоги області. Приблизно половину цієї суми планується використати для реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури регіону, ще 2 млн – для залучення до процесу латвійських підприємців.

У 2023-му Латвія з цією метою виділила 5,1 млн євро, з яких 2 млн пішли в рамках програми ООН на реконструкцію двох дитсадків, двох шкіл та харчоблоку обласної дитячої лікарні, ще 477 000 – на проєкт відновлення житла в селищі Ягідне.

Цього року для тих самих цілей відведено 5,3 млн євро, з яких трохи менше половини суми, 2,4 млн євро через Центральне агентство фінансів та договорів (CFLA) планується витратити на допомогу у відновленні об'єктів соціальної інфраструктури.

Представники Чернігівської області передали латвійському МЗС список із десяти об'єктів (серед них – корпуси Чернігівського політехнічного університету, блок у дитячій лікарні, дитяча поліклініка та ін.). Втім, список цей попередній і може змінюватися. Ще 2 млн євро відведено Міністерству економіки, щоб воно залучало латвійських підприємців до проєктів реконструкції області.

За даними МЗС, латвійська допомога Україні з лютого 2022 року сягнула 0,6 млрд євро.