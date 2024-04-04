У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
У Херсоні затримали двох водіїв маршруток і двох диспетчерів, які здавали позиції ЗСУ
Байден заявив, що його "розгнівала і спустошила" загибель волонтерів у Газі
Байден заявив, що його "розгнівала і спустошила" загибель волонтерів у Газі
Американський слід в українському роззброєнні
Американський слід в українському роззброєнні
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
У Курську масштабна пожежа через атаку безпілотників
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
На Тайвані стався потужний землетрус. Чотири людини загинули, майже 60 поранено (оновлено)
ГоловнаСвіт

Збройні сили Ізраїлю посилюють набір і закликають резервістів для ППО

Перед тим Іран пообіцяв відповісти на ймовірно здійснений Ізраїлем удар по іранському консульству в Сирії.

Збройні сили Ізраїлю посилюють набір і закликають резервістів для ППО
Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа , 07 серпня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що збирається збільшити набір і призватиме резервістів для ППО.

Про це повідомляє CNN.

“Після оцінки ситуації ЦАХАЛом було вирішено збільшити чисельність особового складу та призвати солдатів резерву до складу ППО ЦАХАЛ”, – повідомили військові.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Таке рішення прийняли після того, як Іран пообіцяв вжити заходів у відповідь на ймовірний удар Ізраїлю по консульству Ірану в Сирії.

  • Консульство Ірану в сирійській столиці Дамаску зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, за ударом по будівлі консульства може стояти Ізраїль.
  • Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування ліванської військової групи “Хезболла".

  • 27 березня Хезболла випустила близько 30 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона і розташованій там військовій базі, щонайменше одна людина загинула.

  • У лютому Ізраїль вдарив по району столиці Сирії місті Дамаск, де розташований комплекс спецслужб. Рік тому внаслідок атаки Єрусалиму по цьому ж району загинули іранські військові експерти.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies