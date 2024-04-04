Збройні сили Ізраїлю посилюють набір і закликають резервістів для ППО

Перед тим Іран пообіцяв відповісти на ймовірно здійснений Ізраїлем удар по іранському консульству в Сирії.

Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює по ракетах, випущених з Сектора Газа , 07 серпня 2022 р.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що збирається збільшити набір і призватиме резервістів для ППО.

Про це повідомляє CNN.

“Після оцінки ситуації ЦАХАЛом було вирішено збільшити чисельність особового складу та призвати солдатів резерву до складу ППО ЦАХАЛ”, – повідомили військові.

Таке рішення прийняли після того, як Іран пообіцяв вжити заходів у відповідь на ймовірний удар Ізраїлю по консульству Ірану в Сирії.

Консульство Ірану в сирійській столиці Дамаску зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, за ударом по будівлі консульства може стояти Ізраїль.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування ліванської військової групи “Хезболла".