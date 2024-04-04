Збройні сили Ізраїлю посилюють набір і закликають резервістів для ППО

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що збирається збільшити набір і призватиме резервістів для ППО.
Про це повідомляє CNN.
“Після оцінки ситуації ЦАХАЛом було вирішено збільшити чисельність особового складу та призвати солдатів резерву до складу ППО ЦАХАЛ”, – повідомили військові.
Таке рішення прийняли після того, як Іран пообіцяв вжити заходів у відповідь на ймовірний удар Ізраїлю по консульству Ірану в Сирії.
- Консульство Ірану в сирійській столиці Дамаску зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, за ударом по будівлі консульства може стояти Ізраїль.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ЦАХАЛ перейде від свого захисту до переслідування ліванської військової групи “Хезболла".
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27 березня Хезболла випустила близько 30 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона і розташованій там військовій базі, щонайменше одна людина загинула.
- У лютому Ізраїль вдарив по району столиці Сирії місті Дамаск, де розташований комплекс спецслужб. Рік тому внаслідок атаки Єрусалиму по цьому ж району загинули іранські військові експерти.