Міненерго: Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій

Також Литва розглядає можливість передати ще один потужний автотрансформатор.

Литва передасть Україні енергообладнання для теплових електростанцій.

Про це повідомило Міністерство енергетики України за підсумками домовленостей Германа Галущенка та його литовського колеги Дайнюса Крейвіса.

Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи.

Міністри домовилися, що незабаром Литву відвідає група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів. Під час візиту українські фахівці відвідають низку литовських енергетичних об’єктів для верифікації обладнання, яке згодом надійде до українського енергетичного сектора.

Мова йде про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаку ворога значний обсяг саме теплової генерації.

За словами Галущенка, Україна вже отримала від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн.

Крейвіс зазначив, що Литва розглядає можливість передати ще один потужний автотрансформатор.

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