Міненерго: Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій

Литва передасть Україні енергообладнання для теплових електростанцій.
Про це повідомило Міністерство енергетики України за підсумками домовленостей Германа Галущенка та його литовського колеги Дайнюса Крейвіса.
Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи.
Міністри домовилися, що незабаром Литву відвідає група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів. Під час візиту українські фахівці відвідають низку литовських енергетичних об’єктів для верифікації обладнання, яке згодом надійде до українського енергетичного сектора.
Мова йде про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаку ворога значний обсяг саме теплової генерації.
За словами Галущенка, Україна вже отримала від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн.
Крейвіс зазначив, що Литва розглядає можливість передати ще один потужний автотрансформатор.
Що відомо про останні масовані російські атаки на українську енергосистему
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
- За словами Галущенка, комбінований удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет у ніч на 22 березня мав на меті тотальний блекаут для всієї країни.
- Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
- На засіданні уряду 22 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанції. Група ДТЕК, наприклад, втратила 50% своїх генеруючих потужностей.
- Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, що рашисти били по двох частинах української енергосистеми: генеруючій та розподільчій, аби завдати максимум шкоди.
- Унаслідок російської нічної атаки 29 березня були пошкодження об'єктів енергетики в шести областях. Йдеться про Дніпропетровську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаську і Чернівецьку.
- Крім того, у ніч на 2 квітня російський БпЛА пошкодив обладнання на одній з підстанцій «Укренерго». Також уламки ракети пошкодили високовольтну повітряну лінію 330 кВ.