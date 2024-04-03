​Латвія затвердила пакет допомоги для України вартістю майже 10 млн євро

Кошти підуть на відбудову України та підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

Уряд Латвії затвердив для України новий пакет комплексної допомоги у 2024 році вартістю майже 10 мільйонів євро.

Про це у фейсбуці повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

За її словами, пакет допомоги включає:

5,3 млн євро на відбудову України;

4,3 млн на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

"Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", – додала Кондратюк.