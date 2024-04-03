​Латвія затвердила пакет допомоги для України вартістю майже 10 млн євро

Уряд Латвії затвердив для України новий пакет комплексної допомоги у 2024 році вартістю майже 10 мільйонів євро.
Про це у фейсбуці повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
За її словами, пакет допомоги включає:
- 5,3 млн євро на відбудову України;
- 4,3 млн на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.
"Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", – додала Кондратюк.
- Нещодавно латвійський уряд вирішив, що робити з колишнім "Будинком Москви" у Ризі, який раніше належав адміністрації столиці РФ. Будівлю та земельну ділянку передадуть міністерству фінансів, після чого буде організовано аукціон. Кошти від продажу перерахують Україні.
- На початку березня стало відомо, що Латвія долучається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України.
- Крім того, Британія і Латвія очолили коаліцію з вироблення безпілотників для України.