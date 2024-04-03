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​Латвія затвердила пакет допомоги для України вартістю майже 10 млн євро

Кошти підуть на відбудову України та підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

​Латвія затвердила пакет допомоги для України вартістю майже 10 млн євро
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Уряд Латвії затвердив для України новий пакет комплексної допомоги у 2024 році вартістю майже 10 мільйонів євро.

Про це у фейсбуці повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

За її словами, пакет допомоги включає:

  • 5,3 млн євро на відбудову України;
  • 4,3 млн на підтримку ЗСУ через  Європейський фонд миру.

"Латвія опікується відновленням та відбудовою Чернігівщини. Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам,  цифровізацію, консультації з територіального планування та щодо інтеграції в ЄС", – додала Кондратюк. 

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