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​Україна отримала від Японії 118 млн доларів на охорону здоров’я та відновлення

70 млн доларів підуть на відшкодування видатків за програмою медичних гарантій.

​Україна отримала від Японії 118 млн доларів на охорону здоров’я та відновлення
Фото: dpsu.gov.ua

До держбюджету України надійшло 118 млн доларів США на безповоротній основі від японського уряду в рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

Про це інформує Мністерство фінансів України.

"Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України”, – зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко. 

Зазначається, що кошти від Японії складається з: 

  • 70 млн доларів в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.  
  • 48,2 млн доларів в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).  Кошти за проєктом спрямувуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів. 

У Мінфіні додали, що уряд Японії від початку вторгнення Росії в Україну надає необхідну Україні фінансову допомогу, яка спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення. 

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