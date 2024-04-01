​Україна отримала від Японії 118 млн доларів на охорону здоров’я та відновлення

До держбюджету України надійшло 118 млн доларів США на безповоротній основі від японського уряду в рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).
Про це інформує Мністерство фінансів України.
"Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України”, – зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Зазначається, що кошти від Японії складається з:
- 70 млн доларів в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.
- 48,2 млн доларів в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Кошти за проєктом спрямувуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.
У Мінфіні додали, що уряд Японії від початку вторгнення Росії в Україну надає необхідну Україні фінансову допомогу, яка спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення.
- Нещодавно Україна отримала $1,5 млрд позики через Світовий банк від Японії та Великої Британії. Більшість коштів – 984 млн доларів – це гарантії японського уряду через цільовий фонд Світого банку Advance Ukraine. Ще 516 млн – це гарантії від Британії.
- Наприкінці лютого Україна отримала 760 млн доларів гранту від Японії та Норвегії через проєкт Світового банку PEACE
- Кошти підуть, зокрема, на пенсійні виплати та оплату праці педагогів.
- Раніше український Мінфін повідомив, що найбільшими донорами України є США, Японія та Норвегія. Загалом минулоріч держава отримала понад 42 мільярди доларів зовнішнього фінансування.