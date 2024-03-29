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Піщанська: Рахункова палата перевірить фінансування телемарафону, як тільки з'явиться можливість

Зараз це зробити неможливо через завантаженість Палати і фінансові обмеження.

Піщанська: Рахункова палата перевірить фінансування телемарафону, як тільки з'явиться можливість
Фото: Львівський медіафорум

Рахункова палата України перевірить ефективне і цільове використання бюджетних коштів на фінансування телемарафону, коли з'явиться можливість.

Про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська в інтерв'ю "Главкому".

За її словами, на одному з останніх засідань відомства розглядали запит народного депутата Ярослава Юрчишина, який пропонував провести два заходи контролю: 

використання коштів держбюджету, виділених Міністерству культури та інформаційної політики у 2023 році на телемарафон (бюджетна програма «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України»)використання коштів, виділених Державному агентству України з питань кіно у 2022 році.

Більшість членів Рахункової палати відмовили у задоволенні запиту Юрчишина.

"Причина відмови проста – завантаженість інституції і фінансові обмеження. Однак це не означає, що ми взагалі відмовилися від запропонованої перевірки. Тільки-но з’явиться можливість, ми візьмемо цей запит в роботу", - пообіцяла Піщанська.

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