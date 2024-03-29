Піщанська: Рахункова палата перевірить фінансування телемарафону, як тільки з'явиться можливість

Рахункова палата України перевірить ефективне і цільове використання бюджетних коштів на фінансування телемарафону, коли з'явиться можливість.
Про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська в інтерв'ю "Главкому".
За її словами, на одному з останніх засідань відомства розглядали запит народного депутата Ярослава Юрчишина, який пропонував провести два заходи контролю:
використання коштів держбюджету, виділених Міністерству культури та інформаційної політики у 2023 році на телемарафон (бюджетна програма «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України»)використання коштів, виділених Державному агентству України з питань кіно у 2022 році.
Більшість членів Рахункової палати відмовили у задоволенні запиту Юрчишина.
"Причина відмови проста – завантаженість інституції і фінансові обмеження. Однак це не означає, що ми взагалі відмовилися від запропонованої перевірки. Тільки-но з’явиться можливість, ми візьмемо цей запит в роботу", - пообіцяла Піщанська.
- Торік радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що причиною створення телевізійного марафону "Єдині новини" було повномасштабне вторгнення Росії, яке не припинилося. Тому, за його словами, немає підстав для його припинення.
- Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначав, що ефективність телемарафону під питанням, але логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс.
- Тим часом довіра опитаних українців до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати, свідчили результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.