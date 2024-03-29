​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
ГоловнаСвіт

Reuters: Ердоган і Байден зустрінуться у Вашингтоні 9 травня

Президенти обговорять, зокрема, повну заборону на транзит через Туреччині товарів подвійного призначення, які Росія використовує для війни в Україні.

Reuters: Ердоган і Байден зустрінуться у Вашингтоні 9 травня
Джо Байден і Реджеп Ердоган на саміті G20 на Балі
Фото: EPA/UPG

На 9 травня запланований візит президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до США, де має відбутися зустріч із американським президентом Джо Байденом, повідомляє Reuters.

До цього Ердоган і Байден зустрічалися в кулуарах міжнародних самітів і спілкувалися у телефонному режимі.

Візит турецького президента до Білого дому має поглибити співпрацю в різних сферах між Анкарою і Вашингтоном. Також Байден і Ердоган говоритимуть про війну в Україні, зокрема, про можливість заборонити транзит через Туреччину товарів подвійного призначення, які РФ використовує для війни в Україні. Крім того, Вашингтон хоче, аби Анкара доклала більше зусиль для протидії обходу антиросійських санкцій.

Агентство зазначає, що останнім часом відносини між США і Туреччиною покращилися, особливо після схвалення Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies