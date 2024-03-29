Reuters: Ердоган і Байден зустрінуться у Вашингтоні 9 травня

Президенти обговорять, зокрема, повну заборону на транзит через Туреччині товарів подвійного призначення, які Росія використовує для війни в Україні.

На 9 травня запланований візит президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до США, де має відбутися зустріч із американським президентом Джо Байденом, повідомляє Reuters.

До цього Ердоган і Байден зустрічалися в кулуарах міжнародних самітів і спілкувалися у телефонному режимі.

Візит турецького президента до Білого дому має поглибити співпрацю в різних сферах між Анкарою і Вашингтоном. Також Байден і Ердоган говоритимуть про війну в Україні, зокрема, про можливість заборонити транзит через Туреччину товарів подвійного призначення, які РФ використовує для війни в Україні. Крім того, Вашингтон хоче, аби Анкара доклала більше зусиль для протидії обходу антиросійських санкцій.

Агентство зазначає, що останнім часом відносини між США і Туреччиною покращилися, особливо після схвалення Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.