Укренерго: До вечора аварійні відключення будуть на Дніпропетровщині, Кіровоградщині й у Запорізькій області

Диспетчерський центр Укренерго вимушений застосувати графіки аварійних відключень до вечора 29 березня у Дніпропетровській Запорізькій, Кіровоградській областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Основною причиною є відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі, щоб покрити споживання в окремих регіонах країни після нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

Крім цих обмежень продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.

Укренерго закликало українців в інших регіонах держави ощадливо використовувати електроенергію.

Атака Росії на Україну 29 березня