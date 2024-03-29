Укренерго: До вечора аварійні відключення будуть на Дніпропетровщині, Кіровоградщині й у Запорізькій області

Диспетчерський центр Укренерго вимушений застосувати графіки аварійних відключень до вечора 29 березня у Дніпропетровській Запорізькій, Кіровоградській областях.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Основною причиною є відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі, щоб покрити споживання в окремих регіонах країни після нічної масованої російської атаки на українські електростанції.
Крім цих обмежень продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.
Укренерго закликало українців в інших регіонах держави ощадливо використовувати електроенергію.
Атака Росії на Україну 29 березня
- У ніч на п'ятницю росіяни випустили 99 повітряних засобів ураження: 60 ударних дронів, решта – ракети різних типів, зокрема й "Кинджали". ППО вдалося збити 84 ракети і безпілотники.
- Унаслідок російської нічної атаки є пошкодження енергетики в шести областях. Йдеться про Дніпропетровську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаську, Чернівецьку області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Ситуацію в українській енергосистемі того ж дня обговорили на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача. Володимир Зеленський сказав, що рашисти вдарили, зокрема, по Канівській та Дністровській ГЕС і таким чином хочуть повторення екокатастрофи на Херсонщині.