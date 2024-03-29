На війні загинув український боксер Валерій Родіонов

На війні під час виконання бойового завдання від вибухової травми загинув український боксер Валерій Родіонов.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Родіонов - уродженець Севастополя.

"У шкільні роки захопився боксом і почав відвідувати спортивну школу “Спартак”. За 8 років наполегливих тренувань встиг вибороти не одну перемогу у ринзі, а 1 серпня 2004 року отримав звання кандидата у майстри спорту з боксу. Присвоїли це звання за 1 місце на чемпіонаті Автономної Республіки Крим", - повідомили в Комітеті.

На момент повномасштабного вторгнення Росії боксер із родиною перебував у Києві. У ті перші дні війни та подальші місяці продовжував нести службу в поліції – патрулював місто. У грудні 2022 року потрапив до складу зведеного полку Національної поліції України “Сафарі”, 17 лютого 2023 став заступником командира департаменту поліції особливого призначення Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

Торік у квітні Родіонов звільнився з поліції і приєднався до лав спецпідрозділу ГУР МО України «Артан».

Він загинув 15 березня. Поховали героя 24 березня Героя у Києві.