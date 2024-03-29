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На війні загинув український боксер Валерій Родіонов

Спершу служив у поліції, згодом долучився до лав спецпідрозділу української розвідки.

На війні загинув український боксер Валерій Родіонов
Валерій Родіонов

На війні під час виконання бойового завдання від вибухової травми загинув український боксер Валерій Родіонов.

Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Родіонов - уродженець Севастополя. 

"У шкільні роки захопився боксом і почав відвідувати спортивну школу “Спартак”. За 8 років наполегливих тренувань встиг вибороти не одну перемогу у ринзі, а 1 серпня 2004 року отримав звання кандидата у майстри спорту з боксу. Присвоїли це звання за 1 місце на чемпіонаті Автономної Республіки Крим", - повідомили в Комітеті.

На момент повномасштабного вторгнення Росії боксер із родиною перебував у Києві. У ті перші дні війни та подальші місяці продовжував нести службу в поліції – патрулював місто. У грудні 2022 року потрапив до складу зведеного полку Національної поліції України “Сафарі”, 17 лютого 2023 став заступником командира департаменту поліції особливого призначення Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

Торік у квітні Родіонов звільнився з поліції і приєднався до лав спецпідрозділу ГУР МО України «Артан». 

Він загинув 15 березня. Поховали героя 24 березня Героя у Києві. 

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