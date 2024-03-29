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РФ скинула на Миколаївку на Донеччині чотири авіабомби, загинула жінка

Зафіксовано щонайменше 30 руйнувань, з них 24 – житлові будинки. 

РФ скинула на Миколаївку на Донеччині чотири авіабомби, загинула жінка

Вчора окупаційні війська скинули на центр міста Миколаївка на Донеччині чотири універсальні міжвидові плануючі боєприпаси “УМПБ -Д30СМ”. 

Про це повідомили у Національній поліції України.  

Частково обвалився двоповерховий житловий будинок, в одній з квартир якого загинула 66-річна жінка. У момент вибуху вона перебувала у ванній кімнаті. Тіло загиблої деблокували рятувальники. 

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Зафіксовано щонайменше 30 руйнувань, з них 24 – житлові будинки. 

“У перші хвилини після обстрілу на місце прибув поліцейський офіцер Миколаївської громади, який почав допомагати людям, обходити жителів постраждалих осель. Наслідки влучання документували слідчі, криміналісти, вибухотехніки”, − йдеться у повідомленні.

  • Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині 28 березня внаслідок російських обстрілів три людини також отримали поранення. Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти області.
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