Зафіксовано щонайменше 30 руйнувань, з них 24 – житлові будинки.

Вчора окупаційні війська скинули на центр міста Миколаївка на Донеччині чотири універсальні міжвидові плануючі боєприпаси “УМПБ -Д30СМ”.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Частково обвалився двоповерховий житловий будинок, в одній з квартир якого загинула 66-річна жінка. У момент вибуху вона перебувала у ванній кімнаті. Тіло загиблої деблокували рятувальники.

Зафіксовано щонайменше 30 руйнувань, з них 24 – житлові будинки.

“У перші хвилини після обстрілу на місце прибув поліцейський офіцер Миколаївської громади, який почав допомагати людям, обходити жителів постраждалих осель. Наслідки влучання документували слідчі, криміналісти, вибухотехніки”, − йдеться у повідомленні.