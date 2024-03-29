На Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджено 6 приватних будинків і приміщення басейну дитячого табору

На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджено 6 приватних будинків і приміщення басейну, повідомляє місцева ОВА.

“Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки маємо пошкодження 6 приватних житлових будинків в громадах області та приміщення басейну дитячого табору. Пошкоджено вікна та дахи. Головне, що постраждалих немає. Працюють всі відповідні служби”, – йдеться в повідомленні.

Вранці Хмельницька ОВА повідомила, що сьогодні під час відбиття повітряної атаки в межах області було збито 3 ворожі цілі. У повідомленні зазначалось, що постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає.

Пізніше Хмельницька ОВА повідомила, що внаслідок погіршення погодних умов в області знеструмлено 73 населених пункти (з них 40 частково). Без електроенергії залишилися 8190 побутових та 255 не побутових споживачів. Для ремонту задіяно 25 бригад, 36 одиниць техніки, 95 робітників.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.