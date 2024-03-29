Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджено 6 приватних будинків і приміщення басейну дитячого табору

Постраждалих немає.

На Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджено 6 приватних будинків і приміщення басейну дитячого табору
Фото: Wikimapia

На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджено 6 приватних будинків і приміщення басейну, повідомляє місцева ОВА. 

“Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки маємо пошкодження 6 приватних житлових будинків в громадах області та приміщення басейну дитячого табору. Пошкоджено вікна та дахи. Головне, що постраждалих немає. Працюють всі відповідні служби”, – йдеться в повідомленні.

Вранці Хмельницька ОВА повідомила, що сьогодні під час відбиття повітряної атаки в межах області було збито 3 ворожі цілі. У повідомленні зазначалось, що постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає.

Пізніше Хмельницька ОВА повідомила, що внаслідок погіршення погодних умов в області знеструмлено 73 населених пункти (з них 40 частково).  Без електроенергії залишилися 8190 побутових та 255 не побутових споживачів. Для ремонту задіяно 25 бригад, 36 одиниць техніки, 95 робітників.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies