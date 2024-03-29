Головне за ніч та ранок п'ятниці, 29 березня: масована ракетна атака на інфраструктуру та її наслідки

Нічна повітряна атака, 59 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, інтерв'ю Головкома Сирського.

Уночі ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами". Ворожі Ту-95 здійснили пуски з району Енгельса Саратовської області.

Повітряну тривогу оголошували в усіх регіонах країни.

Росіяни знову вдарили по енергетичних об'єктах України, повідомило Укренерго. Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.

Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. На Харківщині також запроваджено графіки погодинних відключень.

Над Дніпром та Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили 12 російських безпілотників – у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах, а також 12 ворожих ракет, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.

У Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив, - ще п'ятеро поранених. Серед них – 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – "важкий".

Зруйновані 3 дачні будинки, ще 4 – пошкоджені. Понівечені автомобілі.

Унаслідок російської нічної атаки є пошкодження енергетики в шести областях. Йдеться про Дніпропетровську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаську, Чернівецьку області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У деяких регіонах застосували аварійні відключення. Прем'єр наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони для убезпечення від подальших нападів.

"Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами", – сказав він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 59 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційного удару, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 820 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 440 790 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Армія України наразі не лише стоїть в обороні, а і кожного дня на різних напрямках просувається уперед. Кількість повернутих захисниками позицій перевищує кількість втрачених, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у інтерв'ю Укрінформу.

Він визнав, що поточна обстановка на деяких напрямках є напруженою. Окупанти продовжують нарощувати зусилля і все ще мають перевагу в особовому складі, застосовують тактику масованих штурмів. Але значних територіальних здобутків ворог не має, стверджує Сирський.

"Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", – сказав він.

Докладніше – в новині.

Під час відходу українських сил із Авдіївки до російського полону потрапили 25 військових, сказав у цьому ж інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він також розповів про причини рішення відвести війська від цього населеного пункту.

Ворог мав у Авдіївці суттєву перевагу в силах і засобах штурмовиків. Постійні ворожі бомбардування керованими авіабомбами змогли порушити українську оборону, завдяки чому росіяни поступово просувалися вперед.

"Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки", – сказав він.

Головком додав, що російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців. "Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил", – сказав він.

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