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Нічна атака пошкодила об'єкти енергетики в шести областях України

В деяких із них відбулися аварійні відключення. 

Нічна атака пошкодила об'єкти енергетики в шести областях України
Фото: ДТЕК

Унаслідок російської нічної атаки є пошкодження енергетики в шести областях. Йдеться про Дніпропетровську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Черкаську, Чернівецьку області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У деяких регіонах застосували аварійні відключення. Прем'єр наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони для убезпечення від подальших нападів.

"Україні потрібно більше систем ППО, щоб убезпечити критичну інфраструктуру та захистити населення. Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами", – сказав він.

Атака 29 березня

У ніч на п'ятницю ворог продовжив нищити українську нафтову і енергетичну інфраструктуру. За даними Укренерго, унаслідок атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в західних і центральних областях. Поранень зазнав один енергетик. Пошкоджено три теплоелектростанції. 

Росіяни випустили 99 повітряних засобів ураження: 60 ударних дронів, решта – ракети різних типів, зокрема й "Кинджали". ППО вдалося збити 84 ракети і безпілотники. 

Тактику масованих ударів по енергетиці ворог відновив у другій половині березня. 

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