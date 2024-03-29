Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)

Ту-95 ворога здійснили пуски з району Енгельса Саратовської області.

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Як пишуть Повітряні Сили ЗСУ, підтверджено пуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників ворога Ту-95.

Повітряна тривога оголошена в усіх регіонах країни. Станом на 4:10 підвищена загроза для Дніпропетровської та Запорізької областей.

Оновлення 4:28 : ракети на Полтавщині та Черкащині, курс південно-західний.

Оновлення 4:49 : ракети прямують до західних регіонів через Вінниччину та Житомирщину.

Оновлення 4:56: в повітрі МіГ-31К, здійснено пуски ракет "Кинджал".

Оновлення 5:16 : крилаті ракети на Волині, курс на Хмельниччину, Івано-Франківщину. "Шахеди" в напрямку Кременчука Полтавської області.

Оновлення 5:44 : "шахед" на Канів, про нові ракети не повідомляють.

Оновлення 6:09 : відбій загрози.