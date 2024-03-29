Росіяни поранили мирного мешканця на Донеччині

Вдень 28 березня росіяни обстріляли село Новоолександрівка Покровського району Донецької області.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

Внаслідок цього обстрілу поранення отримав 49-річний чоловік, який був на городі, йому надали допомогу.

"Тип озброєння, яким окупанти поцілили по селищу встановлюється", - зазначила Мєдвєдєва.

Вона уточнила, що за цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.