Росіяни поранили мирного мешканця на Донеччині

Вдень 28 березня росіяни обстріляли село Новоолександрівка Покровського району Донецької області.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.
Внаслідок цього обстрілу поранення отримав 49-річний чоловік, який був на городі, йому надали допомогу.
"Тип озброєння, яким окупанти поцілили по селищу встановлюється", - зазначила Мєдвєдєва.
Вона уточнила, що за цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.
- Через ворожі обстріли Райгородка Миколаївської громади Донецької області загинув чоловік. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.