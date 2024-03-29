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Росіяни поранили мирного мешканця на Донеччині

Тип озброєння, яким окупанти поцілили по селищу, встановлюється.

Росіяни поранили мирного мешканця на Донеччині
Наслідки обстрілів на Донеччині
Фото: Telegram/Zelenskiy

Вдень 28 березня росіяни обстріляли село Новоолександрівка Покровського району Донецької області.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

Внаслідок цього обстрілу поранення отримав 49-річний чоловік, який був на городі, йому надали допомогу.

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"Тип озброєння, яким окупанти поцілили по селищу встановлюється", - зазначила Мєдвєдєва.

Вона уточнила, що за цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

  • Через ворожі обстріли Райгородка Миколаївської громади Донецької області загинув чоловік. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.
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