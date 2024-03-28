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На Донеччині через російські обстріли загинув чоловік

Чоловік отримав осколкові поранення. 

На Донеччині через російські обстріли загинув чоловік
Фото ілюстративне
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Через ворожі обстріли Райгородка Миколаївської громади Донецької області загинув чоловік. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, росіяни обстріляли селище вчора вранці – за попередньою інформацією, застосували касетні боєприпаси.

Від осколкових поранень помер 66-річний чоловік. Пошкоджені 12 приватних будинків.

Крім того, вчора від ворожого обстрілу зазнав Українськ Селидівської громади – там 2 людини поранено, пошкоджено 29 багатоповерхівок.

Вчора стало відомо, що на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 1 поранена. Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

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