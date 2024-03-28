​Армія РФ атакувала Одещину ракетами і "шахедами"

Російська окупаційна армія вночі та зранку обстріляла Одеську область ракетами різних типів та "шахедами".

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На початку ночі з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня Одеської області, а згодом з літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку.

Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря.

Потім, близько третьої години ночі, ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Два "шахеди" знищили сили ППО. На щастя, люди не постраждали.

Вранці ворог завдав ракетних ударів. Попередньо – без постраждалих. Інформація буде доповнюватися.