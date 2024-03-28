Росія: експорт хаосу
Росія: експорт хаосу
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Армія РФ атакувала Одещину ракетами і "шахедами"

Попередньо без постраждалих.

​Армія РФ атакувала Одещину ракетами і "шахедами"
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Російська окупаційна армія вночі та зранку обстріляла Одеську область ракетами різних типів та "шахедами".

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На початку ночі з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня Одеської області, а згодом з літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку.

Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря.

Потім, близько третьої години ночі, ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Два "шахеди" знищили сили ППО. На щастя, люди не постраждали.

Вранці ворог завдав ракетних ударів. Попередньо – без постраждалих. Інформація буде доповнюватися. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies