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Росія вночі атакувала Україну ракетами і десятками ударних БпЛА

Захисникам вдалося збити 26 із 28 безпілотників типу Shahed. 

Фото: Микола Олещук у Telegram

У ніч на 28 березня російська армія атакувала Україну ракетами і ударними безпілотниками. Ворог випустив три крилаті ракети Х-22 і одну протирадіолокаційну Х-31П з акваторії Чорного моря, зенітні керовані ракети С-300 з окупованої території Донецької області і 28 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда в Криму. 

Захисникам вдалося збити 26 ударних БпЛА. Про це повідомили в Повітряних силах.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей", – йдеться у повідомленні. 

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