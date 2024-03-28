Росія вночі атакувала Україну ракетами і десятками ударних БпЛА

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У ніч на 28 березня російська армія атакувала Україну ракетами і ударними безпілотниками. Ворог випустив три крилаті ракети Х-22 і одну протирадіолокаційну Х-31П з акваторії Чорного моря, зенітні керовані ракети С-300 з окупованої території Донецької області і 28 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда в Криму.

Захисникам вдалося збити 26 ударних БпЛА. Про це повідомили в Повітряних силах.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей", – йдеться у повідомленні.