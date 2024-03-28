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Ворог атакував Україну "шахедами": у Запоріжжі та Харкові є влучання

Окупанти знову б'ють по цивільній інфраструктурі.

Ворог атакував Україну "шахедами": у Запоріжжі та Харкові є влучання
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

Міський голова Харкова Ігор Терехов на сторінці у Telegram повідомив про те, що місто було атаковане "шахедами". Внаслідок удару у Київському районі зруйновано ресторан, вибито шибки у будівлях. За попередньою інформацією, постраждалих немає, на місцях влучань працюють екстрені служби.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах теж попередив про небезпеку ударних безпілотників у регіоні. Ворог поцілив дронами у приватні будинки в самому Запоріжжі. Є травмовані, інформація щодо кількості постраждалих та руйнувань уточнюється. 

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