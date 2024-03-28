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Поліція повідомила про підозру забудовнику в Тернополі, який вкрав 25 мільйонів гривень

Бюджет міста зазнав мільйонних збитків через махінації підрядника при спорудженні палацу спорту.

Поліція повідомила про підозру забудовнику в Тернополі, який вкрав 25 мільйонів гривень
Фото: Нацполіція Тернопільщини

Головне управління Національної поліції у Тернопільській області викрило факт привласнення бюджетних коштів будівельним товариством на суму 25 мільйонів гривень.

Як стверджують правоохоронці, підрядник з Київщини ще у 2019 році отримав від Тернопільської міської ради кошти на спорудження палацу спорту. Директор компанії надав замовнику фіктивні документи про вартість закуплених матеріалів та обсяг виконаних робіт. Внаслідок цього кошторис міста зазнав мільйонних збитків.

Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та видача завідомо неправдивого офіційного документа. Горе-забудовнику загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Справою опікується Тернопільська обласна прокуратура.

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