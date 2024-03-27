"Підпишіть петицію": українців застерігають від нового виду шахрайства

Зловмисники розсилають фейкові повідомлення, щоб викрасти акаунт у WhatsApp.

Українців застерігають від нового виду шахрайства в інтернеті, коли користувачів просять підписати петицію.

Про це повідомили у МВС.

Як зазначили правоохоронці, зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунт у WhatsApp.

Як діють шахраї?

Пропонують проголосувати за фішинговим посиланням.

Просять увійти у WhatsApp.

Отримують доступ до акаунта користувача.

Тому українців просять бути уважними і не переходити за сумнівними посиланнями, які надіслали з невідомого номеру. Також варто перевіряти отриману інформацію.

У відомстві нагадують, що посилання на офіційний сайт "Електронні петиції" виглядає так: https://petition.president.gov.ua.

"Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку — звертайтеся за допомогою до поліції. Бережіть себе", – додали у відомстві.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попереджають про шахрайські схеми видурювання грошей у родичів військовополонених. Зокрема, спекулюють на темі нібито можливості "викупу" українських Оборонців з російського полону за гроші або внесення полоненого військовослужбовця у вигадані "списки на обмін".