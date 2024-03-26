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Харків’янин брав гроші за швидке оформлення закордонного паспорта через зв’язки у міграційній службі, – Нацполіція

Перевіряється причетність співробітників міграційної служби до протиправної діяльності фігуранта. Вн отримав підозру за статтею про зловживання впливом.

Харків’янин брав гроші за швидке оформлення закордонного паспорта через зв’язки у міграційній службі, – Нацполіція
Ілюстративне фото
Фото: rus.lsm.lv

Співробітники Харківського управління Департамент внутрішньої безпеки викрили місцевого ділка, який систематично наживався на державних послугах. Шахрая, який обіцяв сприяти виготовленню документів у міграційній службі, затримали.

Як з'ясувалось, незаконний «бізнес» на постійній основі вів 51-річний мешканець Харкова. Цього разу він пообіцяв знайомій допомогти оформити закордонний паспорт. Зловмисник запевняв жінку, що має потрібні зв'язки в обласній міграційній службі і може швидко оформити документи без будь-яких перешкод. 

Послуги зловмисник оцінив в 11 000 гривень, які нібито призначалися для службових осіб держустанови. Оперативники внутрішньої безпеки поліції затримали фігуранта в процесуальному порядку одразу після отримання домовленої суми. 

За процесуального керівництва обласної прокуратури слідчі поліції Харківщини оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до восьми років ув’язнення. 

Перевіряється причетність співробітників міграційної служби до протиправної діяльності фігуранта. 

Поліція нагадує, що ви можете доєднатися до боротьби із очищення системи від порушників. Якщо ви стали свідком таких протиправних дій, повідомте про них анонімно у чат-бот ДВБ у Телеграмі: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77. 

Торік міграційна служба оформила українцям понад 2,7 млн закордонних паспортів. Паспортні послуги закордоном українці можуть отримати вже у 7 державах.

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