Слідство встановило, що директорка за 500 доларів мала видати диплом без фактичного відвідування курсів підвищення кваліфікації та без складання підсумкових іспитів. Крім того, моряк мав офіційно заплатити на рахунок навчального закладу 20 000 грн за навчання.

Правоохоронці повідомили про підозру директорці Київського інституту водного транспорту ім. гетьмана Петра-Коношевича Сагайдачного за фактом вимагання та одержання грошей для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що гроші їй необхідно було заплатити за внесення відомостей про проходження моряком курсів підвищення кваліфікації осіб командного складу, що розпочалися ще у лютому 2023 року та видачу диплому без фактичного відвідування цих курсів та без складання підсумкових іспитів, оскільки моряк знаходився на судні в територіальних водах Індонезії.

За даними прокуратури, для цього моряк мав офіційно заплатити на рахунок навчального закладу 20 000 грн за навчання та на вимогу директорки передати ще 500 доларів особисто їй. Під час отримання грошей жінку затримали у її кабінеті.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без конфіскації.

Згідно з даними на сайті Інституту, директором вишу є Тимощук Олена Миколаївна.

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