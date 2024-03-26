На ТОТ України Росія планує провокації, щоб дискредитувати підпілля

Росіяни поширюють поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять інформаційну операцію з метою дискредитації українського підпілля.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що окупанти поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму. Таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за стрілянину у Москві.

"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Зауважимо, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років", – повідомили у ЦНС.

Також закликали українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля.

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни збільшили кількість блокпостів, шукаючи українське підпілля. Підставою називають терористичний акт у Москві.