Головне за ніч та ранок вівторка, 26 березня: атака "шахедів" на Харків, знищення корабля "Іван Хурс"

За уточненими даними, Сили оборони вразили в Криму не лише два великі десантні кораблі "Азов" і "Ямал", а й "Іван Хурс". Це судно зазнало пошкоджень розвідувального обладнання в кормовій частині корабля, сказав речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону.

Фактично зараз цей корабель не перебуває в стані боєготовності. Він не може виконувати завдання.

Окрім того, захисники вразили корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали в України під час окупації Криму.

Під час повномасштабного вторгнення після втрати власних ВДК росіяни вирішили відновити викрадене українське судно. Вони хотіли видати його за відновлені "Мінськ" або "Оленегорський горняк". Окупанти рік ремонтували судно, але Сили оборони вирішили його знищити. По судну вдарили українською ракетою "Нептун".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 57 бойових зіткнень.

Росіяни завдали чотирьох ракетних ударів, 59 авіаційних, здійснили 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі ворог атакував Україну 12 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили всі ударні БпЛА. У Повітряних силах уточнили, що ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму та Курської області в Росії, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

На Лиманському напрямку відбито 15 атак окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 770 окупантів, 27 артилерійських систем і 6 танків. Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 438 160 чоловік особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про те, що у місті було чути вибух внаслідок атаки "шахедами". Пізніше міський голова уточнив, що безпілотник влучив у землю поблизу нежитлової будівлі, в якій вибило шибки. Попередньо - без постраждалих.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що поки немає інформації про травмованих. За його даними, сили протиповітряної оборони збили вісім БпЛА.

Загалом на Харківщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу загинула людина, ще 4 отримали поранення, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Деякі вражені нафтопереробні заводи в Росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.

Тому атаки на НПЗ мають свій ефект, повідомив у ефірі телемарафону представник пресслужби Головного розвідувального управління Євген Єрін.

"У будь-якому разі – так, це впливає і на внутрішній ринок, і на саму ситуацію внутрішню в Росію. Не настільки критично, як нам би хотілося, але ми продовжуємо працювати", – сказав він.

У Кремлі на такі атаки також реагують і їм це неприємно, сказав він. Удари по НПЗ завдають Москві економічних та репутаційних втрат.

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