ОВА: з Донеччини евакуювали понад пів сотні дітей

Всього із небезпечних районів Донецької області виїхали більш як 500 осіб.

З Донецької області протягом доби вдалося евакуювати 561 особу, у тому числі 53 дитини.

Як зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. Двічі під вогонь потрапило Курахове. У Селидовому ракетою пошкоджено адмінбудівлю. У Новогродівці поранено людину, зруйновано адмінбудівлю і нежитлове приміщення, пошкоджено 2 будинки і 2 нежитлові приміщення; також пошкоджено приватні будинки у Мемрику.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілів Донецької області

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілів Донецької області

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 10 будинків: 8 у Тернах і 2 у Зарічному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 господарські будівлі у Віролюбівці.

У Часовоярській громаді бахмутського району пошкоджені 5 приватних будинків.