ОВА: з Донеччини евакуювали понад пів сотні дітей

З Донецької області протягом доби вдалося евакуювати 561 особу, у тому числі 53 дитини.
Як зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Зокрема, у Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. Двічі під вогонь потрапило Курахове. У Селидовому ракетою пошкоджено адмінбудівлю. У Новогродівці поранено людину, зруйновано адмінбудівлю і нежитлове приміщення, пошкоджено 2 будинки і 2 нежитлові приміщення; також пошкоджено приватні будинки у Мемрику.
У Часовоярській громаді бахмутського району пошкоджені 5 приватних будинків.