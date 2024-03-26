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ОВА: з Донеччини евакуювали понад пів сотні дітей

Всього із небезпечних районів Донецької області виїхали більш як 500 осіб.

ОВА: з Донеччини евакуювали понад пів сотні дітей
Наслідки обстрлів Донецької ОВА
Фото: Донецька ОВА

З Донецької області протягом доби вдалося евакуювати 561 особу, у тому числі 53 дитини. 

Як зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Зокрема, у Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. Двічі під вогонь потрапило Курахове. У Селидовому ракетою пошкоджено адмінбудівлю. У Новогродівці поранено людину, зруйновано адмінбудівлю і нежитлове приміщення, пошкоджено 2 будинки і 2 нежитлові приміщення; також пошкоджено приватні будинки у Мемрику. 

Наслідки обстрілів Донецької області
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілів Донецької області
Наслідки обстрілів Донецької області
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілів Донецької області
У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 10 будинків: 8 у Тернах і 2 у Зарічному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 господарські будівлі у Віролюбівці.

У Часовоярській громаді бахмутського району пошкоджені 5 приватних будинків. 

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