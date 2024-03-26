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​Через обстріли РФ на Дніпропетровщині постраждала 91-річна жінка

Окупанти спрямували на область безпілотник та били із артилерії.

​Через обстріли РФ на Дніпропетровщині постраждала 91-річна жінка
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія вчора ввечері на Марганецьку громаду Дніпропетровської області спрямували дрон-камікадзе. Згодом вдарили по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Від атаки окупантів постраждала 91-річна жінка.

Про таке повідомив начальник Дніпропетовської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінія електропередач.  Постраждала 91-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно", – зазначив Лисак. 

Від обстрілів постраждала 91-річна жінка
Фото: Дніпропетровська ОВА
Від обстрілів постраждала 91-річна жінка
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Вчора у Нікопольському районі російська армія обстріляла агрофірму. Агресор спрямував на район дрони-камікадзе і обстріляв з важкої артилерії. 

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