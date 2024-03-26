Окупанти спрямували на область безпілотник та били із артилерії.

Російська армія вчора ввечері на Марганецьку громаду Дніпропетровської області спрямували дрон-камікадзе. Згодом вдарили по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Від атаки окупантів постраждала 91-річна жінка.

Про таке повідомив начальник Дніпропетовської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. Постраждала 91-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно", – зазначив Лисак.

Фото: Дніпропетровська ОВА Від обстрілів постраждала 91-річна жінка

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Вчора у Нікопольському районі російська армія обстріляла агрофірму. Агресор спрямував на район дрони-камікадзе і обстріляв з важкої артилерії.