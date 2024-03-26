Уночі росіяни атакували Україну 12 ударними БпЛА, а вчора завдали чотирьох ракетних ударів, – Генштаб

Також Росія завдала 59 авіаударів і понад 100 разів стріляла з реактивних систем залпового вогню.

Розпочалася 762 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Росіяни завдали чотирьох ракетних ударів, 59 авіаційних, здійснили 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Уночі ворог атакував Україну 12 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили всі ударні БпЛА. У Повітряних силах уточнили, що ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму та Курської області в Росії, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Велика Писарівка, Попівка, Іскрисківщина Сумської області, Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки Харківської області, Макіївка Луганської області, Терни, Ямполівка, Новомаркове, Часів Яр, Калинівка, Дружба, Південне, Олександропіль, Архангельське, Бердичі, Семенівка, Мемрик, Очеретине, Уманське, Новомихайлівка, Красногорівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новоданилівка, Роботине Запорізької області, Червоний Маяк, Зміївка, Микільське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку відбили 15 атак окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили чотири атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Але протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції РЕБ, району зосередження особового складу та станції керування БпЛА противника.