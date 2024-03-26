Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що серед європейських лідерів зростає розуміння: Росія має зазнати поразки у війні проти України.
Як розповів глава держави в інтер'ю Politico, за іншого сценарію "буде продовження цієї трагічної історії". Зараз, за словами президента, немає тих, хто б хотіли зателефонувати Путіну і поговорити з ним про ситуацію в Україні.
Проте двоє лідерів, як зазначає Науседа, все ще довіряють диктатору. Хоча політик не назвав їх, журналісти видання припускають, що йдеться про очільника угорського уряду Віктора Орбана та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
Президент Литви попереджає, що Росія загрожує всій Європі і усім демократичним системам. "Якщо вони прорвуть лінію оборони в Україні, то наступними будемо ми", - підсумував Науседа.
- У Литві змінився міністр оборони - посаду обійняв Лаурінас Кашчюнас.
- Науседа хоче, щоб переговори з Україною про вступ до ЄС розпочалися вже у червні.