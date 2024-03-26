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Харківщину атакували ворожі ударні дрони: збито 8 "шахедів" (оновлено)

У місті повідомляли про вибухи, є влучання в землю поблизу нежитлової будівлі.

Харківщину атакували ворожі ударні дрони: збито 8 "шахедів" (оновлено)
Фото: скрин відео

Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про те, що у місті було чути вибух внаслідок атаки "шахедами". Пізніше міський голова уточнив, що безпілотник влучив у землю поблизу нежитлової будівлі, в якій вибило шибки. Попередньо без постраждалих.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що поки немає інформації про травмованих. За його даними, сили протиповітряної оборони збили 8 БПЛА.

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