Харківщину атакували ворожі ударні дрони: збито 8 "шахедів" (оновлено)

У місті повідомляли про вибухи, є влучання в землю поблизу нежитлової будівлі.

Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про те, що у місті було чути вибух внаслідок атаки "шахедами". Пізніше міський голова уточнив, що безпілотник влучив у землю поблизу нежитлової будівлі, в якій вибило шибки. Попередньо без постраждалих.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що поки немає інформації про травмованих. За його даними, сили протиповітряної оборони збили 8 БПЛА.