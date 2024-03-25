Голова СБУ Малюк про атаки на російські НПЗ: Ми уже на 12% "мінуснули" видобуток і переробку нафти в Росії

Служба безпеки України вже здійснила 13 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів.

Про це в етері телемарафону розповів голова СБУ Василь Малюк.

"Відбувся ряд вдалих, відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету і левова частина їх військового бюджету", - зазначив очільник спецслужби.

За словами Малюка, завдання СБУ - максимально "мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично десь перекрити кисень пану Путлєру".

Малюк зазначив, що ряд успішних операцій провели відповідними дальнобійними дронами. Подробиці про "бойових пташок" він відмовився розкривати.

Голова СБУ наголосив, що "ми уже на 12 відсотків мінуснули і видобуток і переробку (нафти РФ - Ред.)".

Він нагадав, що з 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину. "Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати", - зіронізував голова української спецслужби.

Малюк зазначив що поряд з СБУ на цьому напрямку успішно працюють і інші складові Сил оборони: Головне управління розвідки, Сили спецоперацій та інші підрозділи.

"Нехай очікують на чергову бавовну", - попередив Малюк окупантів.