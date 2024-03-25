Генштаб ЗСУ: Найчисельніші атаки росіян - на Новопавлівському і Лиманському напрямках

Протягом доби на фронті зафіксовано 45 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетні та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні 25 березня.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по1 засобу протиповітряної оборони, артилерійському засобу, станції РЕБ, району зосередження особового складу та станції керування БпЛА противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 така: