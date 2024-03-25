​Керівник Укргідроенерго: Завали на ДніпроГЕС розбиратимуть близько тижня, на відновлення об'єкта підуть роки

Розбір завалів на ДніпроГЕС триватиме близько тижня. Опісля оцінять наслідки обстрілу.

Про це повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в етері телемарафону.

За словами Сироти, постраждало електричне обладнання та гідроагрегати, їх відновлення буде тривалим. Зокрема, на виготовлення електричного обладнання під індивідуальне замовлення (це здебільшого європейське і світове виробництво) потрібно 9-12 місяців, а на відновлення гідроагрегатів у цілому - від 18 до 24 місяців. Крім того, потрібен час на відбудову самої машинної зали.

"На сьогодні не можемо розібрати усі завали, оскільки і перекриття, і стіни з підкрановими балками похилилися на машинний зал. Необхідно демонтувати верхню частину машзалу, аби можна було дістатись до нижньої", - сказав Сирота.

Ситуація на самій греблі ДніпроГЕС контрольована. Загрози прориву немає. Загалом на відновлення електростанції потрібні роки, зараз об'єкт не працює.