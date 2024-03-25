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​Керівник Укргідроенерго: Завали на ДніпроГЕС розбиратимуть близько тижня, на відновлення об'єкта підуть роки

Ситуація на самій греблі ДніпроГЕС контрольована.

​Керівник Укргідроенерго: Завали на ДніпроГЕС розбиратимуть близько тижня, на відновлення об'єкта підуть роки
Атака на ДніпроГЕС, 22 березня 2024.

Розбір завалів на ДніпроГЕС триватиме близько тижня. Опісля оцінять наслідки обстрілу.

Про це повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в етері телемарафону.

За словами Сироти, постраждало електричне обладнання та гідроагрегати,  їх відновлення буде тривалим. Зокрема, на виготовлення електричного обладнання під індивідуальне замовлення (це здебільшого європейське і світове виробництво) потрібно 9-12 місяців, а на відновлення гідроагрегатів у цілому - від 18 до 24 місяців. Крім того, потрібен час на відбудову самої машинної зали.

"На сьогодні не можемо розібрати усі завали, оскільки і перекриття, і стіни з підкрановими балками похилилися на машинний зал. Необхідно демонтувати верхню частину машзалу, аби можна було дістатись до нижньої", - сказав Сирота.

Ситуація на самій греблі ДніпроГЕС контрольована. Загрози прориву немає. Загалом на відновлення електростанції потрібні роки, зараз об'єкт не працює.

  • Вранці 22 березня після ударів росіян по ДніпроГЕС перекрили рух автомобілів через греблю. В "Укргідроенерго" наголосили, що після атаки загрози прориву дамби не було.
  • Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС. У тролейбусі були цивільні.
  • Унаслідок влучання у ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів і витік нафтопродуктів у річку Дніпро.
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